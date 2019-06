Kitzingen vor 8 Stunden

Geldbörse aus Opel Corsa gestohlen

Am Mittwochnachmittag wurde in der Falterstraße in Kitzingen laut Polizeibericht aus einem Pkw eine Geldbörse entwendet. Die Eigentümerin hatte in ihrem Opel Corsa ihre Handtasche zurückgelassen, in der sich die schwarze Geldbörse befand. Gegen 16 Uhr hatte sie den Pkw vor einer Spielhalle abgestellt. Als sie gegen 17.30 Uhr zurückkam, stellte sie den Diebstahl fest.Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: 09321 1410.