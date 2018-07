Kitzingen vor 2 Stunden

Geldbörse aus Kofferraum gestohlen

Am späten Montagnachmittag hatte ein 71-jähriger Rentner seinen schwarzen Audi A 4 in Kitzingen in der Marktbreiter Straße für kurze Zeit unbeaufsichtigt und unversperrt abgestellt, berichtet die Polizei. Als er nach 20 Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkam, hatte ein Unbekannter aus dem Kofferraum bei geöffneter Heckklappe die Geldbörse mit Ausweispapieren und Kreditkarten, sowie Bargeld gestohlen. Der Beuteschaden wird mit mehreren hundert Euro angegeben. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.