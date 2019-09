Kitzingen vor 32 Minuten

Geldbörse auf Golfplatz gestohlen

Am Sonntagnachmittag wurde einer Golfspielerin auf dem Gelände am Lailachweg in Kitzingen die Geldbörse gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Rentnerin den Geldbeutel in ihr Golfbag gelegt und den Reisverschluss zugezogen. Beim Verlassen des Golfclubs konnte sie die Geldbörse nicht mehr vorfinden. Die Tatzeit ereignete sich vermutlich zwischen 16 und 17 Uhr.