Geldbeutel geplündert

Ihren Geldbeutel hat eine 48-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt in der Siegfried-Wilke-Straße in Kitzingen am Donnerstag gegen 8.50 Uhr verloren. Noch bevor sie zur Kitzinger Polizeiinspektion kam, um Anzeige zu erstatten, brachte ein Passant die Börse als Fundstück zur Wache. Er hatte diese vorher in der Siegfried-Wilke-Straße in Höhe einer Ampelanlage auf der Straße liegend aufgefunden, heißt es im Polizeibericht.

Der Täter hatte einen dreistelligen Bargeldbetrag und die EC-Karte entnommen. Er hatte den Geldbeutel vermutlich im Markt an sich genommen.

Hat hierzu jemand Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.