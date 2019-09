Iphofen vor 1 Stunde

Geldbeutel geleert und in Mülleimer geworfen

Am Dienstagnachmittag wurde in der Bahnhofstraße in Iphofen im Bereich einer Autowaschanlage aus einer Geldbörse Geld entwendet. Der Geschädigte hatte beim Autowaschen den Geldbeutel auf den Automaten abgelegt und dort liegenlassen. Als er laut Polizei zwanzig Minuten später zurückkam, fand er diesen ohne Geld im Mülleimer vor. Die Tatzeit lässt sich auf 17.55 Uhr bis 18.15 Uhr eingrenzen. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.