Stadelschwarzach 31.03.2020

Geldbeutel aus Auto in Stadelschwarzach gestohlen

Am Sonntag um 21.45 Uhr hat sich in Stadelschwarzach in der Westendstraße ein Diebstahl ereignet. Ein bislang unbekannter Täter entwendete laut Polizeibericht aus einem unverschlossenen Auto eine braune Ledergeldbörse. Der Wagen parkte in einem frei zugänglichen Carport eines Einfamilienhauses. Der Täter wurde von der Hausbewohnerin bei der Ausführung seiner Tat gestört und lief über den angrenzenden Garten in unbekannte Richtung davon. Eine nähere Beschreibung des Täters war nicht möglich. Es entstand ein Schaden von etwa 50 Euro. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.