Geld aus Prämiensparen: Sparkasse unterstützt Projekte

Die Sparkasse Mainfranken Würzburg unterstützt laut einer Pressemitteilung aus Mitteln des Zweckertrags des Prämiensparens (PS) Projekte in der Region Wiesentheid in Höhe von insgesamt 2600 Euro.

Mit 550 Euro fördert die Sparkasse unter anderem die Pflege des Storchennestes des Marktes Geiselwind. Ein weiterer Teil der Spende kommt dem traditionellen Kirchweihlauf des TSV und der DJK Wiesentheid zu Gute.

Für die Ausrichtung eines musischen Abends in der Grund- und Mittelschule Wiesentheid erhielt Bürgermeister Werner Knaier als Vorsitzender des Aufwandsträgers laut Pressemitteilung 250 Euro in Form eines symbolischen Schecks entgegen. 500 Euro erhält die Musikschule Wiesentheid für die Anschaffung von Noten und Musikinstrumenten. Der TSV Prichsenstadt nutzt die Spenden für die Sanierung der Sporthalle und der FC Geesdorf richtet in der Sommerpause mit der Zuwendung Jugendturniere aus.

Cornelius Göb, der Leiter des Sparkassen-Beratungscenters in Wiesentheid, überreichte symbolische Spendenschecks an die Vertreter der jeweiligen Institutionen.