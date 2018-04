Gelbes Fahrzeug beschädigt geparkten Fiat

In der Nacht auf Sonntag bis zum Nachmittag wurde in der Egerländer Straße in Kitzingen ein geparkter Pkw angefahren und beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, hatte die Fahrzeugbesitzerin ihren Fiat Punto um 4 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie am Sonntagabend mit ihrem Auto fahren wollte, bemerkte sie am linken Heckbereich den Schaden. Der Verursacher dürfte ein gelbes Fahrzeug benutzt haben. Der Schaden beträgt etwa 700 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen Tel. (0 93 21) 14 10.