Wiesentheid vor 1 Stunde

Geistliches Konzert der Mainschleifenchöre

In der St. Mauritiuskirche in Wiesentheid findet am Sonntag, 27. Oktober, ein geistliches Konzert der Sängergruppe Mainschleife statt. Chöre aus Nordheim, Astheim, Altenschönbach, Wiesentheid, Untereisenheim, Obervolkach, Prichsenstadt und Volkach nehmen daran teil. Als Gast ist das Bläserensemble Hemos SaxoBaritöne dabei, heißt es in der Einladung. Das Konzert beginnt um 16 Uhr, der Eintritt ist frei.