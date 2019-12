Geisterfahrer auf der B 8 unterwegs

Das hätte böse ausgehen können: Ein Geisterfahrer war auf der B 8 von Kitzingen nach Würzburg unterwegs.

Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, war am Donnerstag gegen 10 Uhr ein Mann mit seinem silberfarbenen Mazda auf der Bundesstraße von Kitzingen nach Würzburg unterwegs. Dies jedoch ab dem Bereich des Mainfrankenparks in der falschen Fahrtrichtung als Geisterfahrer. Mehrere Fahrzeugführer wurden erheblich gefährdet. Glücklicherweise kam es zu keinen Kollisionen.

Nachdem das Auto kurz vor dem Greinbergknoten von der B 8 abfuhr, konnte es durch mehrere Streifen gestoppt werden. Dem 85-jährigen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Kitzingen wurde die Weiterfahrt untersagt. Derzeit ist Gegenstand der Ermittlungen, in wie weit körperliche Einschränkungen für die erheblichen Fahrfehler ursächlich waren, heißt es im Polizeibericht weiter. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt führt die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Zeugen und Fahrzeugführer, die zur fraglichen Zeit den Geisterfahrer gesehen haben oder durch diesen gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden, Tel.: (0931)4572230.