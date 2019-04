Geiselwinder erleben Kinderkreuzweg

Den Leidensweg Jesu miterleben konnten zahlreiche Besucher, die zum Kreuzweg der Kinder am Karfreitag nach Geiselwind gekommen waren. Die Stationen führten hinauf zum Geiselwinder Kreuz. Besonders schwer zu tragen hatten die Kommunionkinder (rechts im Bild), die ihr „Kommunionkreuz“ mit auf den Weg nahmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Kindergottesdienstleiterinnen Martina Bräutigam und Margot Burger hatten verschiedene Materialien vorbereitet, mit denen an den einzelnen Stationen ein „Abdruckbild“ des Kreuzes hinterlassen wurde. Kleine Stoffstücke symbolisierten zum Beispiel das Schweißtuch der Veronica, Rosenblätter kamen an der Station „Jesus trifft seine Mutter“ zum Einsatz. Jedes Kind hatte Gelegenheit, mit anzupacken, das Kreuz und die Gottesdienstkerze ein Stück zu tragen, vorzulesen und die Bilder mitzugestalten. Zum Schluss konnten die Familien ein eigenes Kreuz aus Stöcken basteln und für die Osterfeiertag mit nach Hause nehmen.