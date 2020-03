Geiselwinder Rathaus geschlossen

Das Rathaus Geiselwind ist ab sofort für den Parteiverkehr geschlossen. Termine können nur im Ausnahmefall und nach telefonischer Absprache wahrgenommen werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bürgermeister Ernst Nickel appelliert deshalb an die Bürger der Marktgemeinde, ihre Besuche im Rathaus auf absolut notwendige Fälle zu beschränken. In dringenden Fällen werden die Bürger gebeten, sich unter Tel.: (09556) 92220 oder per E-Mail: markt@geiselwind.de an das Rathaus zu wenden. Nähere Infos unter www.geiselwind.de