Geiselwind vor 39 Minuten

Geiselwinder Grundschüler besuchen Wissenswerkstatt in Schweinfurt

Als Einstieg ins Thema Strom haben die Schüler der dritten Klasse der Drei-Franken-Grundschule in Geiselwind die Wissenswerkstatt in Schweinfurt besucht. Das schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. Nach einer kurzen Führung durch die Einrichtung und der obligatorischen Sicherheitsunterweisung ging es sofort los. Die Kinder wurden in zwei Gruppen eingeteilt und mit Materialien zur Herstellung eines einfachen Stromkreises eingedeckt. Es wurde getüftelt, gehämmert, gebohrt, geschraubt und sogar gelötet. Das Team der Wissenswerkstatt stand den Schülern mit Rat und Tat zur Seite. Am Ende des dreistündigen Kurses hielt jeder der Teilnehmer eine selbstgebaute Entweder-oder-Schaltung mit Ventilator und Glühlämpchen in Händen.