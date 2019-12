Geiselwind vor 38 Minuten

Geiselwind kauft einen neuen Schlepper für den Bauhof

In der Sitzung des Geiselwinder Gemeinderates informierte Bürgermeister Ernst Nickel die Räte, dass der aktuelle Schlepper durch einen Schaden an den Bremsen und der Kupplung defekt ist. Weil das Fahrzeug, das von den Mitarbeitern des Bauhofs relativ häufig eingesetzt wird, bereits 45 Jahre auf dem Buckel hat, steht die Reparatur "in keinem wirtschaftlichen Verhältnis", so die Verwaltung. Die Gemeinde erwägt den Kauf eines neuen Schleppers und hat laut Bürgermeister Nickel Angebote eingeholt, fünf Modelle wurden bereits getestet.