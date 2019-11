Geisbergwichtel auf Lichterwanderung

Besorgte Blicke zum Himmel waren dann doch überflüssig, als sich die Geisbergwichtel der Natur- und Wanderfreunde Wiesenbronn am Kindergarten zu ihrer Lichterwanderung versammelten. Etwa 35 Kinder mit ihren selbst gebastelten Laternen waren mit Eltern oder Großeltern gekommen und wanderten um 17 Uhr los Richtung Geisberg.

Am Koboldsee vorbei ging es in einem langen Zug auf den Berg. Dort waren die Schwedenfeuer bereits angezündet. Die Kinder ließen diese aber links liegen und strebten dem Zentrum des Labyrinths zu. Dort erzählte Jugendwartin Dora Stapf Interessantes aus dem Leben der Igel in der Natur. Dann öffnete sie ihren Korb und hatte tatsächlich für jedes Kind einen Igel mitgebracht (echt war der aber freilich nicht).

Anschließend ging es zurück zum Geisbergkreuz. Dort warteten Kinderpunsch und Plätzchen auf die Kinder. Nach einer kurzen Rast zogen die Wanderer in Grüppchen wieder ins Dorf zurück.