Gehsteig zum Sportplatz in Gnodstadt ist möglich

Rund 130 000 Euro würde alleine die Planung eines Fußwegs vom Baugebiet Ohrenberg in die Stadt verschlingen. Der Antrag von Werner Fuchs aus der Bürgerversammlung stieß in der Sitzung des Marktbreiter Stadtrats am Montagabend zwar auf offene Ohren, wird allerdings nicht sofort umgesetzt. Denn für das Jahr 2022 ist der Neubau der Bahnüberführung über die Staatsstraße geplant. Da dabei die Verkehrsführung eh überplant wird, kann auch eine für die Stadt finanziell günstigere Lösung für die Fußgänger gefunden werden.

Weitere Anregungen aus der Bürgerversammlung waren, die Beleuchtung am Parkplatz am Main nachts auszuschalten, was aus Sicherheitsgründen nicht erfolgt. Nach wie vor beteiligt sich die Stadt nicht am einer Dokumentation zum jüdischen Friedhof in Rödelsee, auch wenn fünf Räte dafür stimmten. Und auch die Parkregelung bleibt während der Gottesdienstzeiten an der katholischen Kirche bestehen. Die Anregung von Hartwig Zobel, einen Teil der Traumrunde Marktbreit-Obernbreit im Bereich des „Liebespfades“ wegen der steilen Böschung zu sichern, wird zumindest teilweise umgesetzt. Allerdings wird weiter darauf hingewiesen, dass es sich um einen naturnahen Wanderweg handelt, was auch den Charme ausmacht.

Aus der Bürgerversammlung in Gnodstadt sind bereits im Bauausschuss etliche Punkte abgehandelt worden. Noch im Detail geprüft wird eine Verlängerung des Gehsteigs bis zum Sportheim, grundsätzlich ist der Vorschlag aber umsetzbar. Das gilt aber nicht für eine Sanierung der Ortsdurchfahrt KT 18. Zum einen muss die Stadt prüfen, was sie im Vorfeld noch im Untergrund sanieren muss, zum anderen ist für den Straßenbau der Landkreis zuständig und hier gibt es schlechtere Straßen, die Vorrang haben.

Auch Marktbreit stimmte, wie schon andere VG-Gemeinden, der Kostenübernahme der Fördergelder für den Montessorikindergarten zu, auch wenn die Rechnung dafür einige Tage verspätet eingegangen war und damit der Förderanspruch eigentlich entfallen ist.