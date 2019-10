Kitzingen vor 50 Minuten

Geheimnisvolles im Papiertheater

„Das Geheimnis des Gartens“ ist der Titel des modernen Theaterstücks mit Zeichnungen von Gabriele Brunsch und Musik von Julia Rosenberger und steht, laut einer Pressemitteilung, am 9., 10., 16. und 17. November auf dem Spielplan des Papiertheaters in Kitzingen. Dort, wo heute prachtvolle Rhododendronbüsche wachsen, legte ein Gärtner im Jahr 1922 einen Kräutergarten der ganz besonderen Art an. Warum das Ganze ein Geheimnis ist, das wird sich den Besuchern auf heiter-frivole Art während des Stückes entschlüsseln, so eine Mitteilung. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 17 Uhr. Platzreservierung unter Tel.: (09332) 8692 oder www.papiertheater-kitzingen.de