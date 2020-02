Dettelbach vor 30 Minuten

Gegenverkehr übersehen: Autos prallen frontal aufeinander

Zu einer Kollision von zwei Fahrzeugen ist es am Freitagabend gegen 18.15 Uhr auf der Bamberger Straße in Dettelbach gekommen. Eine 49-jährige BMW-Fahrerin wollte von der Bamberger Straße nach links in die Straße Am Felsenkeller abbiegen, teilt die Polizei mit. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 20-jährigen Nissan-Fahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten im Frontbereich.