Kitzingen vor 2 Stunden

Gegen stehendes Auto geprallt

Am Montagvormittag wollte ein 56-jähriger Autofahrer am Hindenburgring Nord in Kitzingen mit seinem VW rückwärts einparken. Dabei stieß er gegen das Auto einer 29-jährigen Frau. Schaden laut Polizeibericht: 3000 Euro.