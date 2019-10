Kitzingen vor 6 Stunden

Gegen mehrere Einkaufswagen gefahren

Am Mittwochnachmittag stieß ein 87-Jähriger mit seinem Auto in der Marktbreiter Straße in Kitzingen auf dem E-Center-Parkplatz gegen eine Einkaufswagenbox, die dabei beschädigt wurde. Anschließend fuhr der Mann davon, eine Zeugin konnte jedoch laut Polizeibericht das Kennzeichen ablesen. Der Schaden beträgt etwa 700 Euro.