Dettelbach vor 7 Stunden

Gegen geparktes Auto gestoßen

Schaden von 500 Euro entstand bei einem Unfall, der sich am Donnerstagvormittag am Markt in Dettelbach ereignet hatte. Ein ortsfremder 72-jähriger Autofahrer blieb laut Polizeibericht beim Rangieren am Skoda eines 28-jährigen Mannes hängen.