Volkach vor 29 Minuten

Gegen geparkten Pkw getreten

Am Samstag zwischen 15 und 16.15 Uhr ereignete sich am Alten Bahnhof in Volkach auf dem Großparkplatz eine Sachbeschädigung. Ein Unbekannter trat gegen einen geparkten Peugeot und beschädigte diesen an der linken hinteren Fahrzeugseite. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 900 Euro, berichtet die Polizei.