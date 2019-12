Gegen geparkte Autos gestoßen

Am Montagnachmittag fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Auto in der Keltenstraße in Kitzingen in eine Parklücke. Dabei stieß er laut Polizeibericht gegen einen daneben parkenden Audi. Dieser wurde an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 EUR.

Ebenfalls am Montagnachmittag wollte eine 56-Jährige mit ihrem Auto in der Gartenstraße in Volkach einparken. Dabei stieß sie gegen einen geparkten BMW, der an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Schaden liegt in Höhe von 500 EUR.