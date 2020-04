Kitzingen vor 55 Minuten

Gegen die Langeweile: Steinschlange des Stadtkindergartens

Der evangelische Stadtkindergarten Schreibersgasse in Kitzingen hat eine neue Idee, der Langeweile während der Coronakrise entgegenzuwirken. Wer Lust hat, kann den Körper der Schlange "Flinki" mit Hilfe von bemalten Steinen verlängern. Heraus soll die längste Steinschlange Kitzingens kommen, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Zu finden ist "Flinki" an der Eingangstür des Kindergartens Schreibersgasse. Weitere Ideen des Kindergartens finden sich unter www.facebook.com/kiga/ideenkiste