Marktbreit vor 1 Stunde

Gegen die Fahrtrichtung in Kreisel gefahren

In der Nacht auf Dienstag fuhr ein Schwertransport die Staatsstraße 2271 bei Marktbreit entlang. Aufgrund seiner Größe fuhr er entgegen der üblichen Fahrtrichtung in den Kreisverkehr. Bei der Durchfahrt stieß der Sattelzug gegen den Randstein der Verkehrsinsel und blieb mit der Hinterseite des Aufliegers an den Straßenschildern hängen. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht etwa 1600 Euro.