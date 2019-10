Fahr vor 5 Stunden

Gegen die Dachrinne gefahren

Zwischen Sonntag, 6. Oktober, 16 Uhr, und Dienstag, 15. Oktober, 21 Uhr, blieb ein Unbekannter in Fahr in der Maingasse vermutlich mit einem Lkw an der Dachrinne eines Anwesens hängen.