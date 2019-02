Gegen Sand- und Kiesabbau

An diesem Sonntag, 17. Februar, wird sich die Interessengemeinschaft "Erhalt der Mainschleife“ in Astheim präsentieren. Die Ortsgruppen von Grünen und Bund Naturschutz aus Volkach, die Bürgerinitiativen Nordheimer Au und LAMA und die Bürgerliste Volkach wollen sich laut Pressemitteilung gemeinsam gegen den weiteren Sand- und Kiesabbau an der Volkacher Mainschleife wehren. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr unterhalb der Mainbrücke für den gemeinsamen Spaziergang oder um 14 Uhr bei der Floßabfahrt hinter der Bördleingrube Richtung Escherndorf. Dort findet eine kurze Bürgerinformation statt. Eingeladen sind alle interessierten Bürger, Vereine, Organisationen und Parteien.