Nenzenheim vor 54 Minuten

Gegen Randstein gefahren

und vom Rad gestürzt



Am Donnerstagnachmittag lenkte in Nenzenheim in der Breitbachstraße ein 73-Jähriger mit seinem Rad zu weit nach rechts und stieß gegen einen Randstein. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Mann auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen. Er kam mit dem BRK-Fahrzeug zur ärztlichen Behandlung in die Klinik Kitzinger-Land. Schaden entstand keiner.