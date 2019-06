Kitzingen 13.06.2019

Gegen Metallpfosten gefahren

Am Mittwochnachmittag beschädigte eine 61-jährige Verkehrsteilnehmerin laut Polizeibericht in der Egerländer Straße in Kitzingen einen Metallpfosten. Beim Rangieren blieb sie mit ihrem Pkw an dem Pfosten hängen. Der entstandene Schaden beträgt etwa 550 Euro.