Gegen Linienbus geprallt

Ein Unfall mit einem hohen Schaden ereignete sich am Mittwoch in Kitzingen.

Wie die Polizei mitteilt, stieß beim Ausfahren vom Parkplatz des Alten Krankenhauses am Hindenburgring Süd in Kitzingen eine 66-jährige Autofahrerin gegen einen Linienbus. Dieser fuhr auf die dortige Bushaltestelle. Bei dem Unfall zersplitterte die Doppelglastüre des Busses und eine 19-jährige Businsassin erlitt leichte Verletzungen. Sie begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Der Schaden beträgt laut Polizei 23 000 Euro.