Kitzingen vor 29 Minuten

Gegen Leitplanke gestoßen

Am Dienstagabend fuhr eine 50-Jährige in der Panzerstraße in Kitzingen. Auf Grund eines Lenkfehlers kam die Frau laut Polizeibericht nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine dortige Leitplanke. Es entstand ein Schaden von rund 6000 Euro.