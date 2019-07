Kitzingen vor 1 Stunde

Gegen Leitbake gefahren

Eine Leitbake beschädigte am Mittwoch, zwischen 11 und 15.15 Uhr, ein unbekannter Autofahrer in der Landwehrstraße, vor der Synagoge in Kitzingen. Diese stand an der Engstelle, wo kein Begegnungsverkehr möglich ist. Der Unbekannte fuhr weiter. Laut Polizei entstand ein Schaden von circa 150 Euro.