Dettelbach vor 1 Stunde

Gegen Hauswand geprallt und davongefahren

Eine zunächst unbekannte Autofahrerin stieß am Mittwochnachmittag in der Weingartenstraße in Dettelbach gegen die Hausmauer der dortigen Apotheke. Die Fahrerin stieg anschließend aus, besah sich den angerichteten Schaden in Höhe von 3000 Euro und fuhr, ohne ihre Personalien hinterlassen zu haben, davon. Zwei Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, notierten sich das Kennzeichen des flüchtigen BMW und verständigten die Polizei. Im Zuge der Ermittlungen konnte eine 52-jährige Frau als Unfallfahrerin ermittelt werden. Gegen sie wurde laut Polizeibericht ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.