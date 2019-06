Kitzingen vor 5 Stunden

Gegen Einkaufswagenstand gefahren

Am Dienstagnachmittag wurde in der Siegfried-Wilke-Straße in Kitzingen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ein Unterstand für Einkaufswagen beschädigt. Ein aufmerksamer Passant hatte laut Polizeibericht beobachtet, wie um 14.45 Uhr ein Verkehrsteilnehmer mit einem BMW beim Ausparken am Unterstand hängengeblieben war. Der ältere Fahrzeuglenker kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden und setzte seine Fahrt fort. Der Zeuge teilte seine Beobachtungen der Polizei mit. Der Verursacher konnte daraufhin ermittelt werden. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro.