Volkach vor 43 Minuten

Gegen Citroën getreten

Am Montag trat ein bislang Unbekannter zwischen 19.10 Uhr und 22.10 Uhr in der Engertstraße in Volkach gegen die Fahrzeugfront eines geparkten Citroëns. Hierbei wurden das vordere Kennzeichen und die Halterung demoliert, wobei laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 100 EUR entstand.