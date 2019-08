Wiesentheid vor 1 Stunde

Gegen Briefkasten getreten

In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, demolierten Unbekannte in der Alten Abtswinder Straße in Wiesentheid den Briefkasten vor einem Mehrfamilienhaus mit Tritten. Laut Polizeibericht war dies bereits die dritte Beschädigung dieser Art in den vergangenen zwei Wochen. Es entstand ein Schaden von circa 30 Euro.