Kitzingen vor 1 Stunde

Gegen BMW geprallt und davon gefahren

Ein Zeuge beobachtete am frühen Dienstagabend in der Ernst-Reuter-Straße in Kitzingen den Fahrer eines weißen BMW beim Versuch in eine Parklücke einzuparken. Dabei stieß er laut Polizeibericht mit seinem Auto gegen einen silberfarbenen BMW. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Mit Hilfe des Kennzeichens konnte der Unfallverursacher ermittelt werden.