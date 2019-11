Mönchsondheim vor 1 Stunde

Geführte Zeitreise in die Vergangenheit

Mit der Museumsführerin auf Zeitreise durch das Kirchenburgmuseum Mönchsondheim: Besucher erfahren bei einer öffentlichen Führung am Sonntag, 10. November, von 14 bis 15 Uhr, Wissenswertes und Überraschendes über das frühere Leben in einem mainfränkischen Dorf. Zudem kann laut Mitteilung die Sonderausstellung "Wenn, Herr, einst die Posaune ruft" erkundet werden. Die Führung ist im Eintrittspreis für das Museum enthalten, Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Museumskasse. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.