Gefriertruhe brannte

Am Mittwochmorgen ereignete sich in der Hedwig-Dern-Straße in Wiesentheid ein Brand in einem Einfamilienhaus. Aus bislang unbekannter Ursache geriet dort eine Gefriertruhe in Brand. Diese stand in einem Kellerraum des Anwesens. Der Brand konnte durch die Feuerwehren schnell gelöscht werden, heißt es im Polizeibericht. Insgesamt befanden sich 25 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Wiesentheid und Rüdenhausen vor Ort. Es entstand ein Schaden von etwa 12 000 Euro.