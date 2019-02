Unter dem Motto "Geflüchteten eine Stimme geben" lädt der Integrationsbeirat der Stadt Kitzingen am Freitag, 1. März, 19 Uhr, zu einem integrativen Abend zur World Press Photo-Ausstellung in die Rathaushalle ein.

Julia Riegler, eine in Kitzingen lebende Autorin, stellt ihr Buch "Als die schwarzen Wolken kamen" vor. Die Autorin berichtet, wie sie drei Syrer kennenlernt, wie sie sich anfreunden und wie sie Teil ihres Lebens werden, so die Mitteilung. Sie redet über Heimweh, das Hoffen auf eine friedliche Zukunft und eine gedachte Mithilfe beim Wiederaufbau des Landes, aber - an eine Rückkehr ist nicht zu denken.

Ergänzend werden noch berührende 4-Minuten-Lebensgeschichten eingespielt. Junge Leute aus Würzburg, unter anderem mit Asylhintergrund, haben sich mit der Problematik Flucht beschäftigt und das Erlebte in Kurzfilmen dargestellt.