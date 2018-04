Gefeiert und gespendet

Vor 25 Jahren gründete sich der Inner Wheel Club (IWC) Steigerwald in Schlüsselfeld. Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten spendet der Club insgesamt 4500 Euro – unter anderem für soziale Projekte in Kitzingen, in Kolumbien und auf den Fidschi-Inseln. 500 Euro gehen an die „Rappelkiste“ in Kitzingen. Sybille Bilz (links), Präsidentin des Inner Wheel Clubs Steigerwald, überreichte an Sonja Huber (rechts), Leiterin der Rappelkiste, nun einen Scheck über 500 Euro zur Unterstützung ihrer Arbeit mit Kindern aus sozial schwachen Familien.

Club hilft

Seit Jahren ist der Inner Wheel Club mit der Rappelkiste eng verbunden, heißt es in einer Pressemitteilung. Dort helfe der Club auf vielfältige Weise: von Weihnachtsgeschenken über eine Spülmaschine, einen Herd, Spielgeräte bis hin zu einem für die Spielplatzsaison praktischen Bollerwagen. Seit dem vergangenen Jahr stellen die Damen von Inner Wheel zudem den Fahrdienst für gesunde Lebensmittel, die von der Albertshöfer Firma Töpfer gespendet werden, für die Rappelkistenkinder, sowie den Wegweiser, das Kinderkonti und die Siedlungsschule.

In Kitzingen erhielten der Wegweiser in der Siedlung und die Übergangsklassen an der St. Hedwigschule neben finanzieller Unterstützung auch Sachspenden.

Durch persönliche Kontakte zu den Projektverantwortlichen in Kolumbien und auf den Fidschi-Inseln sei auch bei den Auslandsspenden gewährleistet, dass die Hilfe jeweils direkt bei den Bedürftigen ankomme, heißt es weiter. Bereits seit vielen Jahren beteilige sich der IWC an den Portokosten für den Versand von Kleidung nach Bogota in Kolumbien. Mit dem Erlös aus der Kleidung werde die soziale Arbeit der aus Kitzingen stammenden Schwester Christl Link finanziert. Das IWC-Mitglied Katrin Dressino-Bilz, derzeit beruflich auf den Fidschi-Inseln, engagiere sich dort für den Aufbau einer Krankenstation. Dafür erhielt sie einen Zuschuss aus der Heimat.