Geesdorf vor 4 Stunden

Geesdorfs Straßen von Müll befreit

Die Tour de Müll ist seit Jahren ein fester Termin im Jahresplan des Kinder- und Jugendheimes in Geesdorf, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch dieses Jahr wurden wieder die Straßen um Geesdorf vom Müll befreit. Besonders auffällig war, dass neben der Straße Richtung Wiesentheid, die aufgrund der Brückensperrung weniger befahren wird, mehr Müll als in den letzten Jahren zu finden war, schließt der Pressebericht.