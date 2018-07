Geduld und Feinarbeit beim Abriss der Fußgängerbrücke

Ganz so leicht und schnell, wie erhofft, lässt sich die Fußgängerbrücke unweit des Klosters in Münsterschwarzach doch nicht wegreißen. Vermutlich bis Ende dieser Woche wird die eigens dazu angereiste Spezialfirma brauchen, bis die Betonteile weggesägt und abgebaut sind. Das bedeutet, dass die gesamte Brücke bis einschließlich Freitag auch für Fußgänger und Radfahrer gesperrt bleiben muss. Das erfuhr Schwarzachs Bürgermeister Volker Schmitt, als er am Dienstag an der Baustelle vorbei schaute.

Dort arbeitet derzeit eine Spezialfirma für Betonbohrtechnik aus Emmendingen im Schwarzwald, die das Bauwerk bis auf die vier Stützpfeiler entfernt. Die einschließlich des Kerns 65 Tonnen schwere Brücke wird nicht auf einen Schlag entfernt. Sie wird in 14 Teile gesägt, die Sascha Schaub mit seinen Kollegen dann einzeln herausheben. Minutiös läuft das Ganze ab, wie Schaub erklärt.

Zunächst muss der Beton mit einem kleineren Sägeblatt vorgesägt werden. Später kommt das große Sägeblatt zum Einsatz, das immerhin einen Durchmesser von 1,80 Meter hat. Das Blatt muss ständig mit Wasser gekühlt werden. Das dazu verwendete Wasser darf nach Anordnung des Wasserwirtschaftsamtes nicht in die Schwarzach gelangen. Es wird mit einer Vorrichtung extra aufgefangen, mitsamt der Betonteile in einen Tank geleitet, und muss später eigens entsorgt werden.

Zur Absicherung ist beim Sägen der Betonteile ein riesiger, extra dazu angeforderter Kran aufgestellt. Er hält das jeweils zu sägende Stück mit einem Schlupf fest und hebt es dann zur Seite. So lange der Kran erforderlich ist, müsse der gesamte Bereich aus Sicherheitsgründen auch für Fußgänger gesperrt bleiben, hieß es.

Wohl bis Ende der Woche dürften die oberen Teile entfernt sein, schätzte Fachmann Sascha Schaub. Dann kommt der Brückenkern dran, der ebenso aus einigen recht schweren Betonteilen besteht.

Später werden die vier Stützen saniert. Auf sie wird die künftige Beton-Stahlfeldbrücke liegen, die eingehoben wird. Zudem gilt es, die Versorgungsleitungen für Gas, Strom und Wasser, die bisher an der alten Brücke verliefen, wieder an das neue Bauwerk anzuhängen. Verläuft alles nach Plan, soll die neue Brücke über die Schwarzach, wie auch die große für die Fahrzeuge, ab Mitte September passierbar sein, schaute Norbert Filbig von der Gemeinde voraus.

Bereits seit einigen Jahren beschäftigte die Gemeinde bereits die Frage, was mit der Brücke geschehen solle. Bei den turnusgemäßen Prüfungen wurde zuletzt immer wieder darauf hingewiesen, dass der Beton in den Pfeilern angegriffen, und damit schadhaft sei. Eine Sanierung des gesamten Bauwerks wäre der Kommune nur unwesentlich billiger gekommen, deswegen entschloss sich der Gemeinderat zum Neubau. Die neue, dreiteilige Brücke entsteht nach dem Vorbild der Fußgängerbrücke auf dem Gelände der Landesgartenschau in Kitzingen. Für das Bauwerk wurden im Vorfeld Kosten von 446 000 Euro berechnet.