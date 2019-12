Marktbreit vor 19 Minuten

Gedenktafel für Friedrich Hessing in Marktbreit enthüllt

Im Beisein der Eigentümerfamilie Eichhorn enthüllte der Marktbreits Bürgermeister Erich Hegwein die Gedenktafel des "Ritter von Hessing" am Haus in der Obernbreiter Straße 33 in Marktbreit. Das teilte die Stadt Marktbreit mit. Friedrich Hessing wurde am 19. Juni 1838 in Schönbronn bei Rothenburg ob der Tauber geboren, er starb am 16. März 1918 in Göggingen bei Augsburg. Friedrich Hessing war laut Mitteilung der Stadt ein Avantgardist auf dem Gebiet der Orthopädietechnik und hat auch in Marktbreit gewirkt. Seine wichtigsten Erfindungen waren der Schienenhülsenapparat, das Hüftbügelkorsett und ein spezieller Leimverband. Seine Erfindungen zur Behandlung von Fehlstellungen der Wirbelsäule und ersten Prothesen verhalfen ihm zu spektakulären Therapieerfolgen.