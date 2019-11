Marktbreit vor 46 Minuten

Gedenkfeier des Landkreises wieder in Marktbreit

Die Gedenkfeier des Landkreises Kitzingen zum Volkstrauertag wird jährlich zusammen mit der Stadt Marktbreit veranstaltet. Diesmal wird am Sonntag, 17. November, um 17.30 Uhr an die Kreiskriegergedächtnisstätte auf den Kapellenberg eingeladen, so die Mitteilung des Landratsamts.