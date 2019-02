Gedenken an Luftangriff vor 74 Jahren

Am 23. Februar vor 74 Jahren starben im Bombenhagel der Alliierten innerhalb von 70 Minuten 700 Menschen in Kitzingen - das waren fünf Prozent der Bevölkerung. Zudem wurden bei dem Luftangriff 800 Häuser und über 2000 Wohnungen zerstört. Im Gedenken an die Opfer des Luftangriffs legt Oberbürgermeister Siegfried Müller am Samstag, 23. Februar, um 11 Uhr am Ehrenmal im neuen Friedhof einen Kranz nieder. Von 11 bis 11.15 Uhr läuten alle Kirchenglocken der Stadt, um an den Tag zu erinnern, an dem in fünf Angriffswellen 174 Bomber rund 2100 Sprengbomben über der Stadt abwarfen.