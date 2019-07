Sommerach vor 29 Minuten

Gebühren werden um zirka vier Prozent gesenkt

Frohe Kunde für die Bürger in Sommerach: Die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser werden ab dem 1. Januar 2020 um zirka vier Prozent gesenkt. Darüber informierte Bürgermeister Elmar Henke in der Ratssitzung. Seinen Ausführungen zufolge wurden die Gebühren letztmals zum 1. Januar 2016 für die Jahre 2016 bis 2019 kalkuliert und betragen derzeit für Schmutzwasser 2,59 Euro und 0,22 Euro je Kubik für Oberflächenwasser. Im Zuge der Neukalkulation wurden die Gebühren der Abwasseranlage Sommerach für die nächsten drei Jahre nunmehr wie folgt festgesetzt: Für Schmutzwasser zahlen die Bürger künftig je Kubik 2,49 Euro, der Starkverschmutzerzuschlag beträgt 1,49 und für das Oberflächenwasser werden 0,19 Euro in Rechnung gestellt. Die mit der Neukalkulation verbundene Gebührenänderung hatte die Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Sommerach zum 1. Januar 2020 zur Folge.