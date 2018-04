Gebühr für Schülerhort steigt

Mit der Erweiterung der Grund- und Hauptschule Kitzingen-Siedlung entsteht im Mensagebäude ein neuer und größerer Schülerhort mit 75 Plätzen. Der bisherige bietet 60 Plätze und befindet sich übergangsweise in den Marshall Heights. Ab dem Schuljahr 2018/19 übernimmt der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Bezirksverband Unterfranken die Trägerschaft des neuen Hortes, der seit dem Ausstieg der Haus Marienthal GmbH im August 2016 von der Stadt Kitzingen getragen wurde.

Eine Erhöhung der Gebühren, so ein Ergebnis nach mehreren Gesprächen zwischen der Stadt und dem Träger, sei dabei unerlässlich, erklärte Hauptamtsleiter Ralph Hartner am Dienstagabend dem Stadtrat: „Wir müssen feststellen, dass die Kinderbetreuung in Kitzingen im Vergleich mit anderen Einrichtungen im Landkreis relativ preiswert ist. Jedoch wollen wir die Eltern auch nicht zu sehr belasten.“ Zum Vergleich legte die AWO die Kalkulation eines seit über zehn Jahren bestehenden Hortes in Heidingsfeld vor, für den sie ebenfalls die Trägerschaft hat.

Stufenweise Anhebung

Mit dem Beschluss des Stadtrats (24 zu drei Stimmen) werden die Gebühren für den neuen Kitzinger Hort in der Siedlung nun stufenweise auf das Niveau des Heidingsfelder Hortes angehoben.

Für eine Betreuung über drei bis vier Stunden steigt die Gebühr innerhalb von zwei Jahren in zwei Schritten von 95 auf 147 Euro, über vier bis fünf Stunden von 105 auf 156 Euro, über fünf bis sechs Stunden von 115 auf 165,50 Euro und über sechs bis sieben Stunden von 123 auf 175 Euro. Die Erhöhung liegt je nach gebuchter Betreuungszeit somit zwischen 42 und 55 Prozent.

Ferienbetreuung inklusive

Da eine zusätzliche Umlegung der Buskosten, die wegen einer Vereinbarung mit dem ehemaligen Träger bislang von der Stadt getragen wurden, bei einer gleichzeitigen Anpassung der Gebühren zu einer drastischen Erhöhung führen würde, folgte der Stadtrat dem Vorschlag, hier eine Pauschale von 15 Euro pro Monat und Kind zu erheben. Für Kinder, die keinen Bustransport benötigen, fallen dagegen keine weiteren Kosten an. Anders als zuvor ist in den neuen Sätzen eine Ferienbetreuung über sieben Wochen enthalten. Sie musste bislang zusätzlich gebucht werden.

Mit der Anhebung kann der neue Hort in zwei Jahren auf einer wirtschaftlich soliden Basis stehen. Am Donnerstag, 19. April, stellt die Stadt auf einem Elternabend im Schülerhort die neuen Gebühren vor und erläutert diese. Nach zwei Jahren sollen diese erneut überprüft werden.