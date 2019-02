Gebetstag der Frauen führt in ein Naturparadies

Kommt, es ist alles bereit – es ist noch Platz! Unter diesem Thema steht der ökumenische Weltgebetstag, der am Freitag, 1. März, um 19 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Kitzingen sowie in allen Kirchengemeinden des Dekanats gefeiert wird.

In diesem Jahr haben die Frauen aus Slowenien den Gottesdienst vorbereitet, der die Besucher in ein hügeliges, abwechslungsreiches Naturparadies zwischen Alpen und Adria entführt. Gott hat Slowenien mit großen Naturschönheiten beschenkt. Von der Pannonischen Tiefebene, die sich Slowenien mit Ungarn teilt, bis hin zu Hügeln, grünen Wäldern und hohen Bergen. In den Wäldern leben 600 Bären, an den Hängen gedeiht der Wein und im Tal Mais und Kartoffeln. Der höchste Berg ist der Triglav mit 2864 Metern. Einzigartig ist die geheimnisvolle Unterwelt des Karsts mit der größten Karsthöhle Europas und dem periodischen See.

Slowenien ist eines der jüngsten und kleinsten Länder der Europäischen Union. Von seinen gerade mal zwei Millionen Einwohnern sind knapp 60 Prozent katholisch. Obwohl das Land tiefe christliche Wurzeln hat, praktiziert nur gut ein Fünftel der Bevölkerung seinen Glauben. Bis zum Jahr 1991 war Slowenien nie ein unabhängiger Staat. Dennoch war es über Jahrhunderte Knotenpunkt für Handel und Menschen aus aller Welt. Sie brachten vielfältige kulturelle und religiöse Einflüsse mit.

Bereits zu Zeiten Jugoslawiens galt der damalige Teilstaat Slowenien als das Aushängeschild für wirtschaftlichen Fortschritt. Heute liegt es auf der berüchtigten Balkanroute, auf der im Jahr 2015 Tausende vor Krieg und Verfolgung geflüchtete Menschen nach Europa kamen. In der Hauptstadt Ljubljana leben 280 000 Menschen. Der Grenzfluss Kolpa ist dabei ein lebensbedrohendes Hindernis.

In über 120 Ländern der Erde und in 113 Sprachen rufen ökumenische Frauengruppen damit zum Mitmachen beim Weltgebetstag auf. Sie nehmen Anteil an ihren Sorgen und finden Ermutigung im Glauben. Ihre Vision ist eine Welt, in der alle Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft selbstbestimmt leben können. Eines dieser Zeichen ist die Kollekte, mit der weltweit über 100 Projekte unterstützt werden.