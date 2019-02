Gebäudefassade mit Graffiti besprüht

Zwischen dem 28. Januar und dem 11. Februar ereignete sich in der Mainleite in Marktbreit am Authentic Style eine Sachbeschädigung, berichtet die Polizei. Bislang unbekannte Täter besprühten mit schwarzer Farbe die Gebäudefassaden. Es entstand Schaden von etwa 1500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.